Kortsmit: 'Veel vrienden zijn voor Feyenoord'

Voor Roy Kortsmit wordt het zondag een bijzonder duel. De keeper van Sparta speelt met zijn ploeg de stadsderby tegen Feyenoord, de club waar hij in de jeugd voor uitkwam. ''Veel vrienden zijn voor Feyenoord'', aldus de doelman.

Vorig seizoen won Sparta door een vroege goal van Mathias Pogba met 1-0. Kortsmit herinnert het zich nog goed. ''De hele ambiance was mooi. Al op de laatste training voor de wedstrijd. Bij de supporters leeft het heel erg. We kwamen vroeg op 1-0 en dat bleef zo. Dat is de mooiste uitslag. Vorig jaar hebben we gewonnen, dus de supporters verwachten weer een spektakel.''



In dat duel liet Sparta zich op het gebied van werklust van zijn beste kant zien. Iets wat in andere wedstrijden wat moeizamer lijkt te gaan. ''Het is lastig te zeggen waarom de ene keer wel en de andere keer niet. Een derby brengt net iets meer met zich mee. Je zou het eigenlijk in iedere wedstrijd moeten brengen, maar op één of andere manier gebeurt het in dit soort wedstrijden net iets meer'', aldus de Sparta-goalie.