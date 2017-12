Voortvluchtige dader fatale woningoverval Crooswijkseweg aangehouden

Deel dit artikel:











De 25-jarige voortvluchtige Soufyam M. is donderdag aangehouden in Amsterdam. M. stond op de lijst met meestgezochte Nederlandse criminelen omdat hij nog vier jaar de cel in moet voor een woningoverval in Rotterdam.

Bij de overval aan de Crooswijkseweg in juli vorig jaar kwam de 35-jarige bewoner om het leven door een pistoolschot. M. was een van de drie mannen die daarvoor in oktober werd veroordeeld. Soufyam M. viel tijdens een verkeerscontrole door de mand. De auto waarin hij reed was van een vrouw en zij kwam meerdere keren voor in de politiesystemen. Een agent herkende M. vervolgens. De Amsterdammer ontkende eerst dat hij de gezochte man was. Maar later gaf hij toch toe. Volgens de politie was hij opgelucht dat hij eindelijk was opgepakt.