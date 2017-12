Deel dit artikel:











Agenten betalen 'parkeerboete' aan Daan (7) De bewuste prent (foto: Politie Drechtsteden-Buiten) Daan met zijn Calippo cola (foto: Politie Drechtsteden-Buiten) Daan op de foto met de agenten die hij beboette (foto: Politie Drechtsteden-Buiten)

Politieagenten in Sliedrecht hebben braaf hun boete betaald die hen was opgelegd door de zevenjarige Daan. Die had een bon onder hun ruitenwisser gestopt omdat ze verkeer stonden geparkeerd. De boete: een ijsje.

De politie kon de actie van Daan wel waarderen en maakte geen bezwaar tegen de boete. Donderdagavond zijn de agenten bij Daan langs gegaan en hebben hem een Calippo aangeboden. Volgens de vader en moeder van Daan was het een moment om nooit te vergeten. Daan, die zelf ook wel bij de politie wil, mocht na het eten van het ijsje achter het stuur van de politieauto zitten en de zwaailichten en sirene aanzetten. De agenten zelf vonden overigens niet dat ze fout stonden geparkeerd. Ze waren een week geleden met spoed afgekomen op een melding van een inbraak in de wijk Baanhoek-West. Daan zag de wagen staan en schreef zijn prent uit. De politie zette een foto van de bekeuring op Facebook die massaal werd gedeeld.