A27 weer vrij na dodelijk ongeval Foto: @tonnieontour Foto: @tonnieontour Het eerdere ongeluk op de A27 waardoor de file ontstond (foto: Collewijn Groep)

De A27 tussen Lexmond en knooppunt Everdingen is weer vrijgegeven. De weg was in beide richtingen urenlang dicht na een ernstig ongeval. Daarbij kwam een persoon om het leven.

Ter hoogte van Hagestein reden aan het einde van de ochtend twee personenauto's en een vrachtwagen tegen elkaar. Ook ontstond er brand. Het dodelijke slachtoffer was de bestuurder van een van de personenwagens. De aanrijding gebeurde in de staart van een file achter een ander ongeluk. Er was daar een vrachtwagen in de middenberm gereden. Er kwamen stukken vangrail en andere rommel op de andere rijbaan terecht en daar is vervolgens het dodelijk ongeluk gebeurd. Naast het dodelijke ongeval zijn er nog twee andere ongelukken gebeurd op de A27. Op enkele honderden meters van elkaar.