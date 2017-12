Deel dit artikel:











Tram naast de rails op Jonker Fransstraat Vrachtwagen rijdt achteruit tegen een tram (Foto MediaTV) Vrachtwagen rijdt achteruit tegen een tram (Foto MediaTV)

Op de Jonker Fransstraat in Rotterdam heeft een vrachtwagen zich in een tram van lijn 8 geboord. Door rondvliegend glas is een inzittende van de tram licht gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de Noorderbrug. De bestuurder van de vrachtauto reed achteruit en heeft daarbij de tram over het hoofd gezien. De tram moet worden weg getakeld. Tramlijn 7 en 8 rijden zolang een andere route.