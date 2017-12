Tapia heeft nog altijd de intentie om op het middenveld te spelen

Zondag staat de Rotterdamse stadsderby tussen Sparta en Feyenoord op het programma. Renato Tapia denkt dat het een moeilijk duel voor de regerend landskampioen zal worden: "Derby's zijn altijd anders. Het maakt niet uit waar je op de ranglijst staat", aldus de Peruaan tegenover RTV Rijnmond.

"Het gelijkspel tegen sc Heerenveen is hard aangekomen. We hebben veel kansen gecreëerd, maar we maakten die niet af. Het is vervelend als je maar één punt in eigen huis pakt. We moeten vooruit en richten op de volgende wedstrijd." Tapia zegt dat dit seizoen nog alles mogelijk is voor Feyenoord: "We blijven knokken tot de laatste wedstrijd waarin we iets kunnen bereiken. We moeten focussen op wat we verkeerd doen. Dat moet beter."

De Peruaan is de laatste weken een vaste klant in de opstelling van de Rotterdammers. Hij zegt dat 'ie altijd vertrouwen heeft gehad in zichzelf: "Ik was altijd klaar om te spelen en heb moeten wachten op mijn kans. Dat heb ik gedaan. Ik hoop dat het zo blijft." Tapia zegt dat hij het liefst op het middenveld speelt. "Dat is mijn voorkeur, maar het team heeft me nu in de verdediging nodig."