Duurzaam Verdraaid Goed- pakket voor prettige cashdaag

Dol aan het draaien vanwege kerstkado-inkoopstress, dan bent u bij de Blue City Verdraaid Goed-conceptwinkel in het voormalige Tropicana aan het juiste duurzame adres.

Naast re- en upcycling van allerhande al dan niet geplastificeerd reclame-meukmateriaal, bammetjes en pieperbier pluskoffiedrab-doordraai in agendavorm, is er nu ook vermalen NS-dienstregelingsbord in lamp-, vogelhuisjes en serviesgoed verkrijgbaar.

Ja en laat ie fijn zijn ook grappige zitkunstvormen en dergelijke, van bijvoorbeeld de omstreden Hoekse spoor/metrolijn.

Hebt u de juiste keus kunnen maken, dan krijgt u het mee in afgedankt verfblik of kunt u er in ander tot de verbeelding sprekend hergebruikt inpak-materiaal mee aan de haal.

Absolute omrij-aanbiedingen waarmee u voor onder de hopelijk milieu olijk vrolijke boom grimassen op de diverse gezichten toverend, de wereld stukje bij beetje helpt redden.

Okeje Life-stylevloggert Jack F Kerklaan polst wat het Verdraaid & LookGood-bedrijf voor de Adolf Hipster van de natie dan wel de bewuste Reo-bewoner, namens zo'n 40 aangesloten toeleveranciers dan zoal voor den consument aan solieds in het duurzame verschiet biedt....