Twee mannen rijden rond met vuurwapen Vuurwapen (archief)

De politie heeft in Rotterdam-Noord twee mannen aangehouden met een vuurwapen in hun auto. Agenten moesten een taser gebruiken voor ze de twee mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats konden inrekenen.

Iemand had de politie donderdagavond getipt dat er enkele verdachte wagens rondreden. De ene had een Duits kenteken, de andere een Frans nummerbord. Agenten konden de Duitse auto aan de kant zetten op de Bleiswijkstraat. De inzittenden weigerden mee te werken, waarna de politie een stroomstootwapen moest inzetten. In de auto lagen naast het vuurwapen ook kabelbinders en bivakmutsen. De politie heeft nog geen idee wat de twee mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats daarmee moesten. De auto met het Franse kenteken is niet gevonden.