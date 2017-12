Nieuwkoop mogelijk terug bij Feyenoord

Feyenoord kan zondag waarschijnlijk weer beschikken over Bart Nieuwkoop. De rechtsback heeft vrijdag voor het eerst meegetraind met de regerend landskampioen en lijkt de Rotterdamse derby tegen Sparta te kunnen halen, zegt Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst: "We gaan kijken of we Nieuwkoop zondag kunnen gebruiken."

Nieuwkoop is de enige spelers die dit weekend van de blessurelijst van Feyenoord afgestreept kan worden. Het uitduel tegen Sparta komt te vroeg voor Miguel Nelom, die al gedeeltes heeft meegetraind. Ridgeciano Haps, Eric Botteghin en Jan-Arie van der Heijden zijn al een langere tijd niet beschikbaar voor Feyenoord.

'Teleurstellend gelijkspel tegen Heerenveen'

Op de wekelijkse persconferentie werd aan Van Bronckhorst gevraagd hoe het 1-1 gelijkspel tegen sc Heerenveen van afgelopen woensdag bij Feyenoord is aangekomen: "Gelijkspel is teleurstellend. We hadden een goede fase. Ik vond dat we in de eerste helft gelijk waren aan elkaar. In de tweede helft waren we beduidend beter. We hebben veel kansen gecreëerd."

Volgens Van Bronckhorst deden de Rotterdammers zichzelf tekort tegen de Friezen. "Als je de kansen ziet, dan hebben we het dubbele aantal dan Heerenveen. Ik denk dat we in de tweede helft het verschil hadden moeten maken."

De laatste weken is de kritiek op Feyenoord dat de Rotterdammers te weinig creativiteit heeft. Van Bronckhorst is het daar niet helemaal mee eens. "We hebben wel de creativiteit, maar niet de vorm. Dat is iets heel anders."

Clausule Gustafson: 'Terughalen is mogelijk'

Roda JC huurt momenteel middenvelder Simon Gustafson voor een jaar van Feyenoord. De Zweed heeft een optie in zijn huurcontract staan dat hij door de regerend landskampioen in de winterstop teruggehaald kan worden. Van Bronckhorst zegt dat hij pas na de competitie gaat kijken of Feyenoord dat ook gaat doen. "Dat is mogelijk", zegt Van Bronckhorst daarover.

Derby tegen Sparta: 'Altijd beladen'

Komende zondag wacht de Rotterdamse stadsderby tegen Sparta. Van Bronckhorst heeft van jongs af aan al herinneringen aan duels tegen de Kasteelclub. Hij speelde deze derby "Het is altijd een beladen wedstrijd. Vorig jaar verloren we. Dat was al met al een rare wedstrijd. Het doelpunt viel al snel. Duels tegen Sparta zijn altijd mooi om te spelen."

Van Bronckhorst zegt dat hij pas vandaag voor het eerst over het duel tegen Sparta heeft gesproken: "Het is een stadsderby, maar we zitten in een druk programma tot nu toe. De eerste keer dat we over Sparta hebben gepraat, is vandaag pas. Gisteren hebben we met de jongens de wedstrijd tegen Heerenveen nabesproken. Nu gaat de focus op zondag."