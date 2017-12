Deel dit artikel:











Grote heroïnevangst in de Rotterdamse haven

Een 71-jarige man uit Hoogvliet zit vast voor de smokkel van 500 kilo heroïne. De drugs zaten in een container uit Iran met balen gips die was bestemd voor een bedrijf in Barendrecht. De verdachte is directeur van dat bedrijf.

De heroïne werd al op 17 november ontdekt in de Rotterdamse haven. De douane liet de container door, om te achterhalen wat de bestemming zou zijn. Het gevaarte werd afgeleverd bij een bedrijf in Rhoon. De politie arresteerde drie mannen. Twee mannen uit Spijkenisse van 54 en 60 zijn weer vrijgelaten. De man uit Hoogvliet is voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit minimaal veertien dagen in voorarrest. De heroïne had een waarde van ruim 10 miljoen euro. De drugs zijn meteen vernietigd. Volgens justitie gaat het om een van de grotere heroïnevangsten in de Rotterdamse haven.