PVV trekt Rotterdamse lijsttrekker na een dag terug

De PVV trekt de lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam terug. Géza Hegedüs werd donderdag bij de Rotterdamse Essalam moskee gepresenteerd. Zijn kandidatuur duurde precies een dag.

De 54-jarige Hegedüs wordt van de lijst gehaald, omdat 'wij kennis hebben genomen van nieuwe, ons niet bekende informatie rondom lijsttrekker Géza Hegedüs,' zo heeft PVV-leider Wilders getwitterd.

De 'antifascistische onderzoeksgroep Kafka' bracht vrijdag naar buiten dat Hegedüs in 2014 de omstreden historicus David Irving op Facebook feliciteerde met zijn verjaardag, met de toevoeging 'You really have my respect'.

Irving heeft in 2006 een gevangenisstraf van drie jaar uitgezeten voor het ontkennen van de Holocaust.

Tegelijk met Hegedüs werd donderdag Marjan Gonsalvez gepresenteerd als de nummer twee van de PVV-kieslijst. Zij heeft eerder namens Leefbaar Rotterdam in de politiek in IJsselmonde gezeten.

Het is nog niet duidelijk of zij een plaats naar boven opschuift. Wilders twitterde dat hij volgende week de opvolger van Hegedüs bekendmaakt.