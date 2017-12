Pastoor: 'Geluk dat we zondag weer mogen'

De kater van de 3-2 nederlaag van Sparta bij Heracles Almelo van donderdag sidderde nog na op Het Kasteel. ''Maar als je hier op het stadion komt, dan weet je dat we het geluk hebben dat we zondag weer mogen. En we mogen ook nog tegen Feyenoord. Dat geeft direct al zoveel energie dat je snel over kunt gaan tot de orde van de dag'', aldus trainer Alex Pastoor.

Om 12.30 uur wacht de stadsderby tegen Feyenoord. Bij de landskampioen loopt het dit seizoen allemaal wat minder. ''Steven Berghuis heeft er deze week iets over gezegd. Hij gaf klip en klaar aan hoe het gevoel is bij Feyenoord. Voetballend marcheert het niet lekker en ze hebben moeite met het creëren en afmaken van kansen.''

Over zijn eigen ploeg kan Pastoor ongeveer hetzelfde zeggen, al maakt de oefenmeester een kleine kanttekening. ''Voor ons niveau zitten wij er voetballend heel aardig in. Bij ons zit het probleem voornamelijk in het aantal kansen afmaken. Daar zit nu wat muziek in, want Nick Proschwitz heeft er nog twee gemaakt. Dat is goed voor zijn zelfvertrouwen, maar dat geldt ook voor het team. De spelers weten dat als ze op deze manier blijven aanvallen er als een speler staat, samen met Robert Mühren, die goals kunnen maken.''

Sparta is qua blessures ongeschonden uit de strijd met Heracles Almelo gekomen. De al langer geblesseerde Janne Saksela en Bart Vriends ontbreken in elk geval in de wedstrijdselectie tegen Feyenoord.