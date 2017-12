Deel dit artikel:











Aanhouding voor smokkel beschermde dieren en planten via Rotterdam Een deel van de vondst in augustus 2016

In Indonesië is een 54-jarige Nederlander opgepakt voor de illegale handel in beschermde en bedreigde diersoorten. Dat gebeurde op verzoek van het milieuteam van de politie in Rotterdam.

De milieupolitie kwam de man op het spoor na de vondst in augustus 2016 van loodsen vol illegale spullen in Brabant. Die waren via de haven van Rotterdam ons land binnen gesmokkeld. Het ging onder meer om duizenden kilo's koraal, krokodillen, apenschedels, varanenhuiden en ivoren sieraden. De projectleider van het team zei toen ontzet te zijn over de vondst. De aangehouden Nederlander zou al jaren vanaf het eiland Bali werken waar hij ook woont. Hij kocht zijn spullen lokaal in om ze daarna naar ons land te verschepen.