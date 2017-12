Wedstrijdbad op Zuid als kweekvijver jong talent

Rotterdam heeft weer een officieel wedstrijdbad. In Zwemcentrum Rotterdam wordt de laatste hand gelegd aan het 50 meter lange bad. "Het plan is om veel zwemtalenten voort te brengen. Hier komt straks de nieuwe Ranomi (Kromowidjojo) vandaan", zegt een ambitieuze directeur Ronald van Ombergen .

De afgelopen twee jaar is er grondig ver- en herbouwd in het oude deelgemeentekantoor bij het Zuidplein. De gevel is intact gebleven maar daar achter is het allemaal nieuwbouw. Naast een wedstrijdbad is er ook een nieuw 25 meterbad bij gebouwd.

"Zwembad Charlois was echt op en er is zoveel vraag naar schoolzwemmen, ruimte voor zwemverenigingen en seniorenprogramma's dat we elke dag van half zes in de morgen tot elf uur 's avonds open zijn," vertelt locatiemanager Nicos Vlachos.

Op 22 januari 2018 is de officiele opening.