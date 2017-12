Deel dit artikel:











Middelkoop/Haase Nederlands kampioen Matwé Middelkoop

Robin Haase en Matwé Middelkoop zijn vrijdagmiddag in Rotterdam Nederlands kampioen geworden in het herendubbelspel. Het als eerste geplaatste duo rekende in de finale af met Boy Westerhof en Botic van Zandschulp: 6-4 en 6-2.

Bij het enkelspel werden vrijdag de kwartfinales gespeeld. Robin Haase won in twee sets (7-5 en 6-3) van Scott Griekspoor. De overige halve finalisten zijn Boy Westerhof en Jasper Smit, die verrassend won van titelhouder Botic van Zandschulp: 6-1, 4-6 en 6-1. Zondag is de finale van het enkelspel.