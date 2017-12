Deel dit artikel:











Geen cel, wel opname voor zuurgooier IJssellandziekenhuis

De officier van justitie heeft geëist dat zuurgooier Hans J. maximaal één jaar wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. De 26-jarige J. pleegde in mei een aanslag met een zuur in het IJssellandziekenhuis in Capelle aan den IJssel. Volgens Justitie hoeft hij de cel niet in, omdat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was.

De verdachte zegt de aanslag met het bijtende perazijnzuur te hebben gepleegd, omdat hij werd gepest op zijn werk. J. gooide de vloeistof in het magazijn. Drie van zijn collega's raakten gewond. Bij de rechtszaak waren zij vrijdag aanwezig. Zij gaven aan nog steeds veel lichamelijke klachten te hebben. De rechter doet op 15 januari uitspraak. Lees hier het liveblog terug.