Nieuwe Rotterdamse traditie: de kunstkerstboom!

Het moet een nieuwe Rotterdamse traditie worden: een kerstboom op het binnenplein van museum Boijmans van Beuningen. Het museum nodigt kunstenaars uit om een boom te maken. Het Rotterdamse ontwerpduo NIGHTSHOP ontwierp de eerste boom.

"Het is een kerstboom als een kleurplaat", zegt Adriaan van der Ploeg van NIGHTSHOP. "We hebben een vijf meter hoge witte kunstboom gekocht en die kleuren we tak voor tak groen." Met mede-ontwerper Ward van Gemert is hij al dagen in de weer met potten groene verf.

"En dan moeten er ook nog ballen in", zegt Ward. "Zeshonderd om precies te zijn." Ook die hebben ze stuk voor stuk ingekleurd, in hun atelier.

Traditionele kerstboom

Als hun ontwerp straks van top tot teen is ingekleurd, is het eigenlijk een heel traditionele kerstboom. En dat is precies de bedoeling. "We wilden geen moeilijke, abstracte boom", zegt Adriaan.

"Dan loop je het risico dat mensen er niets over durven zeggen, omdat ze het niet begrijpen." Deze boom roept juist heel veel reacties op. Mensen vinden hem mooi of spuuglelijk. En daar zit het duo totaal niet mee. "Het brengt in ieder geval het gesprek op gang", zegt Ward.

Rondom de boom organiseert het museum verschillende activiteiten om mensen met elkaar in contact te brengen. De ingekleurde boom blijft staan tot 7 januari. Daarna willen de ontwerpers hem veilen voor het goede doel.