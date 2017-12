Verdachte moord Graciela en advocaat in rechtbank mishandeld

In de Rotterdamse rechtbank zijn vanmiddag een verdachte en zijn advocaat mishandeld. Dat gebeurde tijdens een zitting over de moord op Graciela Rodrigues.

Bekenden van Graciela sprongen over de afscheiding in de zaal en gingen de verdachte te lijf. De 31-jarige Schiedammer kreeg vuistslagen in zijn gezicht en werd tegen zijn lichaam getrapt.

Zijn advocaat, Luciano Newoor, probeerde een van de aanvallers tot bedaren te brengen en kreeg vervolgens ook klappen. "Ik ben in de nek geraakt, het doet behoorlijk pijn. Ik had vooraf al gezegd dat deze zaal ongeschikt was voor een dergelijke, emotionele moordzaak. Toen kreeg ik te horen dat er geen alternatief was."

In deze "zaal 2" van de Rotterdamse rechtbank is er een lage, glazen afscheiding tussen publiek en de verdachte met zijn advocaat. In de zaal was wel parketpolitie aanwezig. Collega's uit andere zalen snelden onmiddellijk toe, om de vechtpartij te beëindigen.

Het betrof een korte, procedurele zitting in deze moordzaak. Het vervolg is over drie maanden.