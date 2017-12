Zeldzame waterspreeuw na 23 jaar terug in de regio

Vogelliefhebbers zijn vrijdag uitgelopen na een bericht dat de waterspreeuw terug is in onze regio. Het beestje werd gezien tussen de voormalige polder Nieuwland en de woonwijken van Papendrecht. Boswachter Thomas van der Es van het Nationaal Park Biesbosch & Haringvliet wilde dat met eigen ogen zien.

"De waterspreeuw is voor het laatst in Zuid-Holland gezien in de duinen van Den Haag. Dat was in 1994", vertelt de boswachter enthousiast. "Het is een prachtig vogeltje dat ik zelf alleen maar uit het buitenland ken." Van der Es kreeg vrijdag een seintje van een man die de waterspreeuw had gezien en herkend toen hij zijn hond uitliet.

Het was de zeikregen meer dan waard! Thomas van der Es

Slootje Noordhoeksewiel

Hij ging direct op pad. Ten noorden van het parkje Noordhoeksewiel, vlakbij het bedrijventerrein, was het raak. Zo'n twintig vogelliefhebbers stonden er al naar een sloot te turen om een glimp van de waterspreeuw op te vangen. Van der Es slaagde er in het beestje te filmen en te fotograferen. Dat was "de zeikregen meer dan waard!", twitterde hij.

Snorkelend vogeltje

Al doet de naam er aan denken, de waterspreeuw is geen spreeuw. Van der Es: "Hij duikt onder water als hij op zoek gaat naar eten. Het was echt mooi om te zien. Je ziet hem als 't ware snorkelen. Je ziet aan de belletjes waar hij zit. Onder water sluit hij als het ware zijn oogkleppen af. Doordat hij een dubbel oogvlies heeft, kan hij door een soort duikbril kijken op zoek naar eten.

Kletterend water stroomversnelling

De waterspreeuw leeft langs snelstromende rivieren en beken in Scandinavië en beekdalen in Oost-Europa. In Nederland wordt hij zelden gezien. Van der Es vermoedt dat dit exemplaar bij het slootje in de Noordhoeksewiel is neergestreken, omdat er door de regen stroomversnellingen zijn ontstaan. "Mogelijk dat het geluid van het water hem ergens aan deed denken."

Chris natuurlijk

Thomas van der Es praat zaterdagochtend om 8.30 uur bij Chris Natuurlijk van RTV Rijnmond over de waterspreeuw bij Papendrecht.