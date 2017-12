Controle politie en douane bij Rotterdamse autobedrijven

De douane en de politie hebben vrijdagmiddag onderzoek gedaan bij verschillende Rotterdamse autobedrijven. De politie heeft bevestigd dat ze verborgen ruimtes in auto's hebben gevonden.

De politie kan nog niets zeggen over mogelijke aanhoudingen of inbeslagnames. De controles vonden onder meer plaats bij een garagebedrijf aan de Noordschans en een carwash in de Rosenveldtstraat in Rotterdam.

De gemeente Rotterdam controleert samen met de politie steeds vaker op garages die verborgen ruimtes inbouwen. De ruimtes worden in auto’s ingebouwd om er drugs, wapens of geld in te verstoppen.