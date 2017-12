Dordrecht verliest na rust bij Cambuur

FC Dordrecht heeft de uitwedstrijd bij SC Cambuur met 3-0 verloren. Alle doelpunten vielen pas in de tweede helft.

Het had in Friesland mogelijk heel anders kunnen lopen, want scheidsrechter Clay Ruperti gaf in de slotfase van de eerste helft een strafschop. Jafar Arias liet het buitenkansje echter onbenut.

In de tweede helft zorgden Kallon, Houtkoop en Kip toch voor een duidelijke nederlaag voor het team van coach Gérard de Nooijer. Met zijn ploeg staat hij nu na 18 wedstrijden op de 15de plaats in de Jupiler League.