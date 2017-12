Asbest vrijgekomen bij brand opslagloods Goeree-Overflakkee

In een opslagloods aan de Achterweg in Melissant is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken. Bij de brand is asbest uit het dak van de schuur vrijgekomen. De brandweer waarschuwt mensen om de asbest niet aan te raken.

De brandweer had de brand rond 05:00 uur 's ochtends onder controle. Doordat er weinig wind stond en het regende is de verspreiding van de asbest beperkt gebleven. Toch ligt er een kleine hoeveelheid asbest in tuintjes en op straat. De brandweer adviseert mensen daarom om hun schoenen af te spoelen.

De bewoners van de Achterweg hoefden hun woning niet uit, de brand was niet overgeslagen. Zij zullen geïnformeerd worden over de aangetroffen asbest, laat de brandweer weten. Daarvoor is het gebouw de Poort aan de Voorstraat beschikbaar gesteld.

Loods uitgebrand

De brand ontstond in een loods van veertig meter waar boten en caravans stonden gestald. De oorzaak is niet bekend.

Het gebouw is volledig uitgebrand en alle caravans en boten moeten als verloren worden beschouwd.

Nog een brand

In dezelfde nacht was er rond 01:30 uur ook al brand aan de Achterweg. Dat ging om een brandende camper op het terrein buiten de loods die in brand stond. Of de twee branden iets met elkaar te maken hebben, is nog niet bekend.