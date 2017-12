Dordtenaar op A15 opgepakt

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag op de A15 een man uit Dordrecht opgepakt. Hij wordt verdacht van woninginbraken in Gelderland.

De 49-jarige man was door bewoners in het Gelderse Kesteren gezien. Wegens meerdere inbraakpogingen in de buurt richtten de bewoners onlangs een WhatsApp-groep op. Daarmee lichtten ze de politie in.

Die vond in de auto van de Dordtenaar gereedschap die voor inbreken gebruikt kan worden. De man is gearresteerd en naar het politiebureau gebracht.