Wethouder ziet geen oplossing voor parkeerproblemen Noordereiland Veel mensen die in het centrum werken of winkelen parkeren gratis hun auto op het eiland

Parkeren op het Noordereiland in Rotterdam blijft definitief gratis. Dat schrijft wethouder Pex Langenberg in een brief aan de bewoners.

De wethouder ziet geen oplossingen om de parkeersituatie te verbeteren. De suggesties van bewoners voor bijvoorbeeld een blauwe zone voor vergunninghouders worden niet uitgevoerd. "Blauwe zones brengen hoge handhavingskosten met zich mee", staat in de brief. Ook het idee om parkeren goedkoper of gratis te maken bij bedrijven in het centrum wordt niet uitgevoerd. De gemeente heeft juist aan de randen van de stad het parkeren gratis gemaakt, om verder reizen met het ov te stimuleren. Langer klachten

De parkeerdruk is al langer hoog, omdat parkeren in tegenstelling tot in het centrum, gratis is. Bewoners klaagden in 2014 al dat ze hun eigen auto daardoor niet kwijt kunnen. De parkeerdruk is al langer hoog, omdat parkeren in tegenstelling tot in het centrum, gratis is. Bewoners klaagden in 2014 al dat ze hun eigen auto daardoor niet kwijt kunnen. De gemeente liet onderzoek uitvoeren waaruit bleek dat - op een gemiddelde doordeweekse dag - zo'n 85 procent van de parkeerplaatsen bezet is. Uit een daaropvolgend onderzoek , bleek tegelijkertijd dat bijna zestig procent van de bewoners en driekwart van de ondernemers tegen invoering van betaald parkeren is. Het advies van de gebiedscommissie sloot daarop aan. Daarom ziet de wethouder voorlopig geen oplossingen om iets tegen de parkeerdrukte te doen. Wel zal hij de situatie nauwlettend in de gaten houden.