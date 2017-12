Rotterdamse kunstenares wint 40 duizend euro

De Rotterdamse beeldend kunstenares Rana Hamadeh heeft de Prix de Rome gewonnen. Aan de prijs die iedere twee jaar wordt uitgereikt, is een geldbedrag van 40 duizend euro verbonden.

Hamadeh won de prijs voor haar operaproject The Ten Murders of Josephine. In dat kunstproject wil ze het publiek bewust maken van "de ontbrekende stem in getuigenissen en van de manier waarop het uitwissen van stemmen de blik op ons verleden bepaalt."

Behalve het prijzengeld krijgt de kunstenaar de kans om een periode te werken aan de American Academy in Rome. Het operaproject is tot en met 31 december te zien in het Witte de With Center for Contemporary Art.

Voor de prijs was nog een Rotterdammer genomineerd, kunstenares Katarina Zdjelar greep net als de andere twee genomineerden mis.