Voorbeschouwing Rotterdamse derby op TV Rijnmond

Morgen is het Super Sunday bij RTV Rijnmond Sport. Sparta ontvangt in Spangen landskampioen Feyenoord. Een mooie Rotterdamse strijd, waarmee RTV Rijnmond Sport groots uitpakt. Bij ons hoef je namelijk niets van het duel tussen Sparta en Feyenoord te missen.

Van 11:00 uur tot 12:00 uur zal Ruud van Os in een extra aflevering van Sportclub Rijnmond bij de ingang van Het Kasteel vooruitblikken op Sparta-Feyenoord. Hij praat dan met bekenden en onbekenden over deze Rotterdamse confrontatie. Sportclub Rijnmond is zondagochtend te zien via TV Rijnmond en onze Facebook-pagina RTV Rijnmond Sport.

Na deze televisie-uitzending begint om 12:00 uur Radio Rijnmond Sport met presentator Ronald van Oudheusden. Een half uurtje later zullen commentatoren Dennis van Eersel en Sinclair Bischop het duel Sparta-Feyenoord op de radio verslaan.

Sparta-Feyenoord is ons hoofdgerecht. Om 16:45 uur volgt een lekker toetje. Dan sluit Excelsior het eredivisieweekend af tegen FC Groningen. Dennis Kranenburg verzorgt vanuit Kralingen het radioverslag. Radio Rijnmond Sport zal tot en met 19:00 uur duren.