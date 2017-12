Deel dit artikel:











Stomdronken vrachtwagenchauffeur verliest een jaar zijn rijbewijs Foto: Politie Drechtsteden-Buiten

De man die eind augustus met zijn vrachtwagen stomdronken over de A15 zwalkte, is 12 maanden zijn rijbewijs kwijt. Ook moet hij 1200 euro boete betalen of 22 dagen de cel in. Dat heeft de rechter bepaald.

De chauffeur werd op een maandagochtend stomdronken van de weg geplukt bij Papendrecht. Andere automobilisten hadden de politie gebeld, omdat hij met zijn voertuig alle rijbanen van de A15 nodig had. Toen agenten de man aanspraken, kwam hen gelijk een enorme alcholholwalm tegemoet. Hij bleek 4,5 keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben. De trucker was zelf niet bij de uitspraak aanwezig en werd bij verstek veroordeeld.