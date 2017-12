Deel dit artikel:











Diervriendelijk kerstdiner in Van Nelle Fabriek Rotterdam Archieffoto

We eten met zijn allen 2,7 miljoen dieren tijdens de kerstdagen. Om te laten zien dat het ook anders kan, kookt de Rotterdamse Friedjof Kempenaar volgende week in de Van Nelle Fabriek een kerstdiner dat volledig vrij is van dierlijke producten.

De Rotterdammer kookt nu zo'n drie jaar veganistisch en terwijl dat een uitdaging is, wordt het ook steeds makkelijker. Op het kerstmenu volgende week staan onder meer vegetarische glutenvrije bitterballen met zuurkool. Zijn klapstuk is een eetbare rode kerstbal als dessert. Ook de wijn die bij het eten wordt geserveerd, is veganistisch. "Dat weten veel mensen niet, maar wijnen worden na het gistingsproces geklaard - dus helder gemaakt - met eiwitten. Een echte veganist drinkt dat niet', zei Kempenaar zaterdag op Radio Rijnmond. Genoeg plek

Op de pop-up diners komen veel leuke reacties. "Laatst in Den Haag kwamen mensen met de trein uit Amsterdam om bij me te eten. Dat vind ik wel een groot compliment." In de Van Nelle Fabriek zijn in ieder geval nog genoeg plaatsen: "Er passen 4000 mensen in de zaal dus we kunnen nog wel wat tafels erbij schuiven." Op de pop-up diners komen veel leuke reacties. "Laatst in Den Haag kwamen mensen met de trein uit Amsterdam om bij me te eten. Dat vind ik wel een groot compliment." In de Van Nelle Fabriek zijn in ieder geval nog genoeg plaatsen: "Er passen 4000 mensen in de zaal dus we kunnen nog wel wat tafels erbij schuiven." Het zesgangendiner vindt plaats op 23 en 24 december in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam.