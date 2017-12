Waarschuwing: het kan plaatselijk glad worden

In de nacht van zaterdag op zondag kan het opnieuw glad worden op de wegen. Daarvoor waarschuwt RTV Rijnmond-weerman Jules Geirnardt.

De temperatuur schommelt op sommige plaatsen rond het vriespunt en het wegdek kan lokaal nat zijn. Die combinatie kan tot gladheid leiden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag was het her en der ook spekglad. In Zuid-Holland, maar ook elders in het land, kwamen tientallen meldingen binnen van valpartijen. Ook raakten meerdere auto's van de weg.