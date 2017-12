Deel dit artikel:











Mogelijk brandstichting bij loods in Melissant De brand aan de Achterweg in Melissant

De politie gaat onderzoeken of de brand in de loods in Melissant op Goeree-Overflakkee was aangestoken. Op het terrein aan de Achterweg heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag binnen enkele uren twee keer brand gewoed.

De verwoestende brand in de loods vol caravans en boten brak halverwege de nacht uit. Toen de melding binnenkwam, was de brandweer net teruggekeerd in de kazerne van een brand in een camper naast de loods. Dat voertuig had rond 1.30 uur door onbekende oorzaak vlamgevat. De politie heeft het terrein aangewezen als plaats delict en met linten afgezet. Omdat de gevel van de loods op instorten staat, kan nu nog niet worden begonnen met het politieonderzoek. Naar verwachting gebeurt dat maandag. Hoe groot de schade is van de brand, is nog niet bekend. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio spreekt van enkel tonnen. "Maar dat is een voorzichtige schatting. Naast de schade aan de loods, boten en caravans, moet ook de asbest worden gesaneerd die is vrijgekomen." Bij de brand raakte niemand gewond. De eigenaar woonde in een huis dat aan de loods vastzat. Dat huis kon behouden blijven. Ook een stal vol paarden naast de loods kon worden gered.