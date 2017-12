Amateurvoetbal: SteDoCo met verlies de winterstop in

SteDoCo heeft zaterdag in de hoofdklasse A een dure nederlaag geleden tegen FC Rijnvogels. De ploeg uit Hoornaar verloor vlak voor de winterstop met het minimale verschil van de mede-degradant uit Katwijk (1-0).

Het team van coach Frans Adelaar ziet na deze nederlaag concurrenten Noordwijk en Ter Leede uitlopen. Na vijftien duels staat SteDoCo op de derde plaats in de hoofdklasse A met 28 punten.

Rijsoord was de enige regioploeg die een punt pakte in de vijftiende speelronde van de hoofdklasse A. Het team uit Ridderkerk sprokkelde via een doelpunt van Siebren Hoekstra in de blessuretijd een puntje op bezoek bij Achilles Veen (1-1). De promovendus gaat als nummer acht de winterstop in met twintig punten uit vijftien wedstrijden.

De andere ploeg uit Ridderkerk in de hoofdklasse A, RVVH, ging op eigen veld met maar liefst 4-0 onderuit tegen FC 's-Gravenzande. Het team van coach Giovanni Franken vindt zichzelf terug op de vijftiende plaats met dertien punten uit vijftien confrontaties. RVVH blijft dus verwikkeld in de degradatiestrijd.

Zwaluwen-Argon en Smitshoek-AVV Swift werden afgelast.

Tweede divisie:

Barendrecht boekte op Sportpark De Bongerd een 3-0 zege op hekkensluiter AFC. Tim Eekman, Ramy Salem en Ali Khaldi waren de doelpuntenmakers voor de ploeg van coach Adrie Poldervaart. De Barendrechtse club begint de winterstop als de nummer vijf van de tweede divisie met 26 punten uit zestien wedstrijden.

Excelsior Maassluis kwam aan de Lavendelstraat niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen VVSB (0-0). De ploeg van trainer Jeroen Rijsdijk is zevende met 23 punten uit vijftien confrontaties.

Jong Sparta gaat met een minder goed gevoel de winterstop in, want de Rotterdammers leden in Haarlem een 4-0 nederlaag tegen Koninklijke HFC. Alle doelpunten vielen in twaalf minuten tijd in de tweede helft. Jong Sparta is vijftiende met zestien punten uit zestien duels.

Derde divisie zaterdag:

ASWH sluit het jaar 2017 af in het linkerrijtje. De ploeg uit Hendrik-Ido-Ambacht deed dat wel met een 0-0 gelijkspel op bezoek bij ODIN '59 in Heemskerk. Het team van trainer Jack van den Berg bivakkeert op de negende plaats van de derde divisie zaterdag met 22 punten uit zestien wedstrijden.

Capelle verloor in eigen huis met 2-1 van VVOG. Boris Letterie kon met zijn goal niet voorkomen dat de thuisploeg een nederlaag leed. Het team van coach Winand van Loon zit in de gevarenzone van de competitie. Capelle staat vijftiende met veertien punten uit veertien duels.

Spijkenisse kon in Katwijk niet winnen van Quick Boys. De groen-witten verloren met 3-1. Marvin van der Pluijm bracht de bezoekers met zijn goal nog wel op voorsprong. Spijkenisse is na zestien wedstrijden de nummer zeventien met dertien punten.