Manifestatie Rotterdam: 'Handen af van Palestina'

Het Binnenwegplein in Rotterdam

In Rotterdam hebben zaterdagmiddag zo'n tweehonderd mensen meegedaan aan een manifestatie van het Palestina Komitee Rotterdam. De deelnemers vroegen aandacht voor de status van Jeruzalem en de kolonisatie van Palestina.

De manifestatie op het Binnenwegplein duurde zo'n twee uur. Verschillende sprekers gingen in op de status van Jeruzalem en de mogelijkheden om de impasse over de heilige stad te doorbreken.

Aanleiding voor de actie in Rotterdam was de erkenning door Donald Trump van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. De stad is een van de meest omstreden gebieden ter wereld en wordt door zowel joden, christen als islamieten als heilig beschouwd. Israël heeft Jeruzalem geannexeerd, maar de stad wordt ook (deels) opgeëist door de staat Palestina.

Talloze wereldleiders hebben de beslissing van de Amerikaanse president afgekeurd. Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken sprak van een 'onverstandig en contraproductief' besluit.

Volgens de organisatoren van de manifestatie 'voor vrede en recht' in Rotterdam, gaat Trump voorbij aan het internationaal recht, de mensenrechten en aan de resoluties van de Verenigde Naties.