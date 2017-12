Oud-speler Andriessen maakt zich zorgen over Sparta

Aad Andriessen, oud-speler van de Kasteelclub, maakt zich zorgen over de gang van zaken bij Sparta. "Dat doe ik al een hele tijd. Het is niet alleen voor morgen, omdat dan de wedstrijd tegen Feyenoord is", zegt hij tegen RTV Rijnmond.

Hij verwijst naar de wedstrijd van afgelopen donderdag tegen Heracles, die Sparta in de slotfase met 3-2 verloor. "Ik mag nooit wat zeggen, maar ik doe het nu toch: ik begrijp bepaalde dingen gewoon niet. Craig Goodwin werd eruit gehaald voor iemand die een heel jaar nog niet heeft gespeeld. Je staat 2-2 gelijk. Pak gewoon een punt bij Heracles en doe het boek dicht. Dan is het klaar."

Sparta-trainer Alex Pastoor pakte volgens Andriessen de slotfase tegen Heracles Almelo verkeerd aan door nog voor de overwinning te gaan. "Kijk, je hoort me niet praten over Pastoor als trainer. Ik zie hem niet trainen. Je hoort me wel over bepaalde situaties in de wedstrijd. Sparta heeft bepaalde spelers rondlopen die nooit een kans krijgen." Zo noemt de huidige trainer van tweedeklasser VV Zuidland de situatie van Thomas Verhaar, die hij dit seizoen niet veel heeft zien spelen. "Nu wil ik niet zeggen dat hij erin moet, maar hij krijgt geen kans. Jongens, die net nieuw zijn, spelen wel alles. In mijn ogen zijn zij niet beter dan de rest."

Andriessen is nog altijd erg begaan met de Kasteelclub. "Ik vind het jammer, want ik ben wel Spartaan. Ik hoop dat Sparta eruit komt, maar momenteel zie ik dat niet gebeuren."

