Deel dit artikel:











Brons voor Franssen bij World Masters in Rusland Juul Franssen (archieffoto)

Juul Franssen heeft zaterdag in Sint-Petersburg brons gepakt bij de World Masters, het mondiale toernooi waar de beste zestien judoka's per gewichtsklasse aan meedoen. De judoka van Budokan Rotterdam versloeg Daria Davidova uit Rusland in de strijd om de derde plek.

Franssen, uitkomend in de klasse tot 63 kilogram, besliste het duel in de 'goldenscore'. Zij verloor haar kwartfinale van de Franse Clarisse Agbegnenou. In de herkansing bleek Franssen te sterk voor Alice Schlesinger uit Groot-Brittannië.