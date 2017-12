Deel dit artikel:











Onbekende chauffeur rijdt gestolen auto aan gort in Schiedam De gestolen auto aan de Kommiezenlaan. Foto: GinoPress B.V.

De politie zoekt de persoon die in de nacht van vrijdag op zaterdag met een gestolen auto in Schiedam is gecrasht. De auto werd zwaar beschadigd aangetroffen, maar de bestuurder en mogelijke inzittenden bleken gevlogen.

De rode auto crashte rond 01.30 uur op de Kommiezenlaan. De bestuurder reed eerst een lantaarnpaal om en kwam toen tegen de deur van een bedrijf tot stilstand. De brandweer kwam ter plaatse, omdat er brand zou zijn. Maar dat bleek mee te vallen. Niemand bleek meer in de buurt van het voertuig te zijn. Volgens de politie was de auto van een Dordtenaar en was het eerder gestolen in Zwijndrecht. Hij is weggetakeld en staat inmiddels bij een politiebureau. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de diefstal en de crash en vraagt getuigen om zich te melden.