De Goey over Sparta-Feyenoord: 'Verwacht een beladen wedstrijd'

"Bij mij komen alleen maar goede gevoelens naar boven als het over Sparta-Feyenoord gaat", zegt Ed de Goey tegen RTV Rijnmond. De oud-doelman was in het verleden actief bij beide Rotterdamse ploegen en kijkt met veel interesse uit naar de derby van zondag. "Ik heb bij iedere club met veel plezier gespeeld."

De Goey verwacht voor zondag een beladen editie van Sparta-Feyenoord: "Gezien de ranglijst moeten beide ploegen winnen. Maar als je naar het verleden kijkt, dan telt deze wedstrijd meer voor Sparta dan voor Feyenoord. Voor Feyenoord is het één van de wedstrijden die de ploeg moet spelen. Bij Sparta is dit dé wedstrijd van het jaar. Dat duel moest gewonnen worden." De voormalig keeper weet nog niet of hij zondag op Het Kasteel zit. "Ik had kaartjes geregeld via Ben Wessels, maar daar heb ik nog niets over gehoord."

25-jarig 'jubileum' in Oranje

Op 16 december 1992 maakte De Goey zijn debuut in Oranje in de uitwedstrijd tegen Turkije. Hij zou vervolgens nog dertig keer voor het Nederlands Elftal uitkomen. De Goey wist niet dat hij vandaag precies 25 jaar geleden zijn interlanddebuut maakte. "Het was een duel dat gewonnen moest worden. Dat deden we ook (1-3, red.). Een mooie binnenkomer voor mij." Ondanks dit 'jubileum' gaat De Goey vanavond niets speciaals doen: "Lekker normaal doen. Dan doe je al gek genoeg in het leven."