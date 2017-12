Een extra Sportclub Rijnmond over de Sport Awards 2017

Afgelopen maandag werd de Sport Awards Rotterdam-Rijnmond 2017 afgelast vanwege het heftige winterweer, maar dat weerhield RTV Rijnmond Sport er niet van om een televisie-uitzending te maken over de prijswinnende sporters uit onze regio.

De prijswinnaars werden in Sportclub Rijnmond bezocht door presentator Ruud van Os. Een overzicht van alle sportieve winnaars is hier te vinden. Maar je kunt ook hierboven naar de extra televisie-uitzending van Sportclub Rijnmond kijken en dan zien wie de Sport Awards in de wacht hebben gesleept.