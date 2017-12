Ook in Rijnmondregio woekerrentes bij Gemeentelijke Kredietbank

Inwoners betalen in een aantal gemeentes in onze regio de hoofdprijs voor een lening bij de Gemeentelijke Kredietbank. Bij de buren kan dat veel minder zijn. Dat blijkt uit onderzoek van het televisieprogramma Kassa. Volgens schuldhulpverleners en kredietbanken zijn de gemeentes de boosdoener.

De Gemeentelijke Kredietbank heeft de taak leningen te verstrekken aan mensen die financieel klem zitten en bij andere banken niet terecht kunnen. Het maximale rentetarief voor deze zogeheten 'sociale leningen' dat mag worden gerekend, ligt wettelijk vast op 14 procent. Gemeentes zijn vrij om te bepalen welk rentepercentage uiteindelijk gerekend wordt.

Het maximumtarief moet naar 5 procent Jasper van Dijk, SP

Kassa vroeg alle gemeenten in ons land of zij een kredietbank hebben, welke rentepercentages die in rekening brengt en of de rente in 2018 gaat stijgen. In totaal antwoordden 308 van de 388 gemeentes op de vragen. Opvallend genoeg waren daar weinig gemeentes uit de Rijnmondregio bij.

Rijnmondregio

Alleen Molenwaard, Giessenlanden, Hardinxveld-Giessendam en de Krimpenerwaard komen in het staatje van Kassa voor. Andere gemeentes waren niet bereikt of hebben geen kredietbank, zoals Dordrecht en Sliedrecht.

Ruim 130 gemeentes die hebben meegewerkt aan het onderzoek, rekenen woekerrentes. Molenwaard, Giessenlanden en Hardinxveld-Giessendam zitten bij die top met een rentepercentage van 12 procent. Bewoners in de Krimpenerwaard die aankloppen bij de Gemeentelijke Kredietbank in Rotterdam, betalen 3 procent.

Volgens de NVVK, de koepelorganisatie van schuldhulpverleners en kredietbanken, zijn de gemeentebesturen verantwoordelijk voor de hoge tarieven. Alleen als een gemeente financieel bijspringt, kan de rente volgens de koepel laag blijven.

SP wil maximum tarief fors verlagen

Veel gemeentes zeggen de rente hoog te houden om lenen te ontmoedigen. Tweede Kamerlid Jasper van Dijk van de SP vindt dat onzin. Hij veroordeelde in de uitzending van Kassa de praktijken met woekerrentes. Hij wees er op dat mensen die bij de Gemeentelijke Kredietbank aankloppen, soms toch gewoon een grote uitgave moeten doen zoals een wasmachine vervangen. Hij zei hij een voorstel te gaan indienen om het maximumtarief te verlagen naar 5 procent.