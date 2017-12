Haase en Smit finalisten bij NK tennis

Robin Haase en Jasper Smit gaan uitmaken wie zich bij de mannen Nederlands kampioen tennis van 2017 mag noemen. Beide heren kwalificeerden zich zaterdag voor de finale van het NK tennis in het Topsportcentrum Rotterdam.

Haase, als eerste geplaatst, rekende in drie sets af met Boy Westerhof (6-2, 4-6 en 6-2). Smit was in drie sets te sterk voor Justin Eleveld (4-6 7-6 en 7-6).

Bij de dames staan Chayenne Ewijk en Dainah Cameron tegenover elkaar in de finale van het NK. Ewijk versloeg zaterdag in de halve finale Stéphanie Visscher (3-6 6-4 en 7-6). Cameron zegevierde op dezelfde dag tegen Olga Kalyuzhnaya in drie sets (2-6 7-5 en 6-2).

De finales van het NK worden zondag gespeeld.