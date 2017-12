Deel dit artikel:











ARCHIEF: Sparta-Feyenoord door de jaren heen op Radio Rijnmond Marvin Emnes besliste Sparta-Feyenoord in het seizoen 2008/2009 (Bron: ANP - Fred Ernst)

Sparta-Feyenoord is vaak een garantie voor spektakel. Het is een wedstrijd die, of je nu voor 'West' of 'Zuid' bent, altijd de nodige emoties losmaakt. RTV Rijnmond Sport weet dat als geen ander, dus dook de sportredactie het archief van Radio Rijnmond Sport in.

Neem bijvoorbeeld het late doelpunt van Marvin Emnes namens de Kasteelclub in de editie van 2008/2009. Of Nicky Hofs die voor de ploeg uit Rotterdam-Zuid met twee goals zijn stempel drukte in de stadsderby uit het seizoen 2006/2007. Vorig seizoen kreeg cultspeler Mathias Pogba net geen standbeeld in Spangen vanwege zijn vroege treffer in de Rotterdamse burenruzie. Radio Rijnmond Sport heeft een aantal fragmenten gevonden van Sparta-Feyenoord uit de 21e eeuw: van de twee rode kaarten voor Feyenoord in de editie van 2009/2010 tot 'de jongensdroom' van Spartaan Ricky van den Bergh in de derby van 2005/2006.