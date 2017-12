Zaalsporten: uitzege voor Binnenland bij koploper

De basketbaldames van Renes/Binnenland hebben zaterdag in de basketball league een goede uitoverwinning geboekt bij Dozy Den Helder. Het Barendrechtse team versloeg de koploper met 66-64. Na deze zege is het verschil tussen Binnenland en Den Helder nog maar twee punten.

Het verschil tussen beide teams was gedurende de wedstrijd erg klein. Uiteindelijk kon Binnenland in de vierde kwart de twee punten binnenslepen. De blauwhemden staan in de competitie derde met veertien punten uit elf wedstrijden.

Forward Lease Rotterdam Basketbal kon in de dutch basketball league niet stunten tegen koploper Donar. In Groningen verloren de mannen van coach Armand Salomon met ruime cijfers: 82-49. Rotterdam Basketbal is de nummer vijf van de poule met tien punten uit elf confrontaties.

Korfbal

PKC/SWKGroep had in eigen huis weinig moeite met Avanti. De koploper van de Korfbal League zegevierde in Papendrecht maar liefst met 41-22 tegen de promovendus uit Pijnacker. Na zes speelronden is PKC nog altijd ongeslagen. Het team van coach Detlef Elewaut heeft het maximale aantal punten: twaalf in totaal.

KCC/SO natural, de andere promovendus in de Korfbal League, liep op bezoek bij nummer twee TOP/Solar Compleet een 26-22 nederlaag op. De formatie van trainer Richard van Vloten staat achtste met vier punten uit zes confrontaties.

Waterpolo

De regionale waterpoloteams konden zaterdagavond in de eredivisie heren hun wedstrijden niet winnend afsluiten. ZPB H&L Production uit Barendrecht verloor in Ede met 11-6 bij de Polar Bears. Het Rotterdamse team SVH ging in Utrecht met 9-4 onderuit bij koploper UZSC. ZPB vindt zichzelf terug op de achtste plaats met dertien punten uit negen wedstrijden. SVH is tiende met zeven punten uit tien duels.