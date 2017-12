Het verkeer moest zondagochtend rekening houden met gladheid, met name in het gebied ten oosten van de lijn Rotterdam-Dordrecht.

De temperatuur is in de loop van de ochtend inmiddels overal boven nul uitgekomen, en vanmiddag is het 6 graden.

Bij Leerbroek is zaterdagnacht mogelijk vanwege de gladheid nog een auto de sloot ingereden. Er raakte voor zover bekend niemand gewond.