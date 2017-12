Deel dit artikel:











Einde aan jaarlijkse herdenking vliegramp Faro dc10martinair

Na 25 jaar komt er einde aan de jaarlijkse herdenking van de vliegramp bij Faro. Nabestaanden, slachtoffers die de ramp overleefden en andere belangstellenden kwamen sinds 1993 telkens op 21 december samen in de Sint Jansbasiliek in Laren om stil te staan bij luchtvaartramp. Komende donderdag is de laatste keer.

Op 21 december 1992 verongelukte op het vliegveld van die Portugese plaats in Algarve een DC-10 van Martinair. Daarbij kwamen 56 Nederlanders om het leven, onder wie mensen uit Rotterdam, Vlaardingen en Maassluis. Volgens het herdenkingscomité begon het aantal aanwezigen af te nemen en is in overleg met de pastoor besloten om te stoppen. Donderdag is de laatste herdenking. Nabestaanden komen dan bij elkaar in de basiliek. De kerk, waarin ook een monument zal de komende jaren op 21 december nog wel open zijn voor iedereen die stil wil staan bij de ramp.