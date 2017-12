Deel dit artikel:











Rotterdam geen graadmeter voor Tweede Kamer verkiezingen

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam is geen graadmeter voor nieuwe verhoudingen in de Tweede Kamer. Dat zegt politicoloog André Krouwel. Hij is ook bekend als de mede-oprichter van Kieskompas.

Het feit dat in Rotterdam de PVV, de samenwerkende Leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie, en tegenpolen DENK en de moslimpartij Nida meedoen, wil volgens hem niet zeggen dat die partijen in de landelijke politiek ook een grotere rol gaan spelen.

Volgens Krouwel bieden zij geen alternatief en krijgen ze niets voor elkaar.,, Ze vissen allemaal in dezelfde vijver, halen de kiezers bij elkaar weg'', vindt hij. In de Rotterdamse politiek is volgens hem van oudsher heel veel beweging. Als voorbeeld noemt hij de opkomst van het Fortuynisme en de enorme overwinning van Leefbaar Rotterdam, nu de grootste partij in de gemeenteraad. Volgens Krouwel zullen steeds meer lokale partijen meedoen aan de raadsverkiezingen en worden de traditionele partijen minder relevant. De komst van PVV, FvD en DENK in gemeenteraden is wel een signaal.