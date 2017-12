Feyenoord haalt keihard uit tegen Sparta in stadsderby

Feyenoord heeft zondagmiddag op Het Kasteel keihard uitgehaald naar Sparta. In de stadsderby won de ploeg van Giovanni van Bronckhorst met 0-7. Binnen een half uur voetbal stonden de Rotterdammers van Zuid al op een 0-3 voorsprong.

Heel snel bracht Tonny Vilhena Feyenoord al op voorsprong tegen Sparta. In de vierde minuut schoot de middenvelder van grote afstand richting keeper Roy Kortsmit. Hij leek last te hebben van de zon en zag de bal in het doel belanden.

In de achtste minuut verdubbelde Feyenoord de voorsprong meteen al. Jongeling Dylan Vente, die verrassend Nicolai Jørgensen verving (afwezig door familieomstandigheden), kon vogelvrij inkoppen na een voorzet van Jean-Paul Boëtius. Maar er kwam in het eerste kwartier nog een doelpunt bij. Steven Berghuis schoot eerst nog op Roy Kortsmit, maar rechtsback Jeramiah St. Juste was daarna attent en kon de 0-3 binnenschieten. De 0-4 viel ook nog binnen het eerste half uur. Tonny Vilhena schoot opnieuw van afstand raak. Voor rust bleef het daar verder bij.

Na rust was het wel weer snel raak voor Feyenoord. Renato Tapia kopte uit een hoekschop binnen. Daarna brak een periode zonder goals aan. Sparta kon iets meer voetballen, maar dat leverde voor de ploeg van Alex Pastoor echter niks op. Feyenoord kon in de 71e minuut wel weer een doelpunt bijschrijven. Steven Berghuis kon na een voorzet van Dylan Vente makkelijk binnenschuiven.

Vlak voor tijd maakte Bilal Başaçıkoğlu het nog erger voor de Spartanen. Na een lange bal van Jens Toornsta en slecht verdedigen aan Sparta-zijde, tikte hij de bal over Kortsmit heen en kopte hij de 7-0 binnen.

Scoreverloop

4' 0-1 Tonny Vilhena8' 0-2 Dylan Vente15' 0-3 Jeremiah St. Juste28' 0-4 Tonny Vilhena48' 0-5 Renato Tapia71' 0-6 Steven Berghuis88' 0-7 Bilal Başaçıkoğlu

Opstelling Sparta:

Kortsmit, Holst, Breuer, Fischer, Floranus, Sanusi (Veenhoven 56'), Dougall, Duarte, Goodwin (Marfelt 76'), Mühren (Spierings 56'), Proschwitz

Opstelling Feyenoord: Jones, St.Juste, Van Beek (Diks 58'), Tapia, Malacia (Amrabat 74'), El Ahmadi, Toornstra, Vilhena, Berghuis (Basacikoglu 80'),Vente, Boëtius