Eerdmans en Kuzu lijnrecht tegenover elkaar

Wethouder Joost Eerdmans van Leefbaar Rotterdam noemt voorman Tunahan Kuzu van DENK een 'aanvoerder van een vijfde colonne' die uit zou zijn op de 'sabotage' van de Rotterdamse samenleving. Kuzu noemt Eerdmans een vertegenwoordiger van een extreem-rechtse en xenofobe partij. Beide mannen deden hun uitspraken zondagmiddag in het programma Buitenhof, waarin zij de degens met elkaar kruisten. Hun debat stond in het teken van de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart.

Eerdmans verwees naar de vermeende steun van Kuzu voor de Turkse president Tayyip Erdogan, die volgens Eerdmans een dictator is. De wethouder herinnerde Kuzu aan diens aanwezigheid bij de sympathiebetuiging van Turkse Rotterdammers aan Erdogan na de mislukte staatsgreep in Turkije in juli 2016.

Er kwamen toen veel Turken bijeen op de Erasmusbrug, waar ze vlaggen van hun land ophingen en onder andere ‘Alluha akbar’ en ‘Türkye’ scandeerden. Volgens Eerdmans zouden deze mensen hun blik niet op Ankara, maar op Rotterdam moeten richten.

Extreem-rechts en xenofoob

Kuzu op zijn beurt noemde Eerdmans een vertegenwoordiger van een extreem-rechtse en xenofobe partij die geen oog heeft voor de veranderde samenstelling van de Rotterdamse bevolking. Volgens hem heeft de wethouder van Leefbaar Rotterdam grote problemen met inwoners met een migratieachtergrond. Eerdmans gaat volgens Kuzu uit van ‘vijanddenken’.

De wethouder zou er volgens de voorman van DENK goed aan doen om als wethouder de verschillende leefwerelden van de huidige Rotterdammers dichter bij elkaar te brengen. Op de kritiek van Eerdmans dat bepaalde delen van de stad zijn veranderd in Turkse enclaves, antwoordde Kuzu dat hij dat niet ziet. Als voorbeeld noemde hij de Beijerlandselaan, die volgens hem niet een Turks, maar juist een divers winkelaanbod heeft.

Kandidatenlijsten

Eerdmans sprak in de uitzending zijn nadrukkelijke waardering uit voor columniste Ebru Umar. Zij werd in 2016 door de Turkse politie in haar vakantiehuis in Kusadasi gearresteerd naar aanleiding van haar tweets over de Turkse president Erdogan. Op de vraag of zij een goede kandidaat zou zijn voor Leefbaar antwoordde hij dat dat heel goed zou kunnen. De partij maakt dinsdag zijn kandidatenlijst bekend.

Kuzu meldde dat DENK zijn kandidatenlijst in de loop van januari bekend zal maken