FvD groter dan PVV in peiling

De partij Forum voor Democratie van Thierry Baudet haalt de PVV van Geert Wilders in. Dat blijkt uit de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Als er nu Tweede Kamerverkiezingen waren, zou de partij waar Leefbaar Rotterdam mee samenwerkt 15 zetels halen en de PVV 14 zetels.

Het is niet bekend of het slechte resultaat van de PVV te maken heeft met de blunder rond de Rotterdamse lijsttrekker Geza Hegedüs, die na een dag weer weg moest, nadat bekend was geworden dat hij racistische uitspraken heeft gedaan en fan is van een beruchte historicus die de jodenvervolging ontkent.

De Partij van de Arbeid zit ook in de lift, en staat nu met 15 virtuele zetels boven de PVV. De SP heeft er sinds Lilian Marijnissen de grote roerganger is één zetel bijgekregen.