Deel dit artikel:











Waterpeil weer normaal: Arkelsche Dam weer open foto Lotte Kaatee, Waterschap Rivierenland

De waterstand in de Linge is na al het smeltwater van de sneeuw van afgelopen week weer bijna op het normale peil. Daarom kan de sluis in de Arkelsche Dam weer open. Dat meldt het Waterschap Rivierenland.

Nu het waterpeil in de Linge weer bijna normaal is, kan daar weer worden gevaren. Ook zijn in Gorinchem geen beperkingen meer bij de sluizen bij de Merwede. De komende dagen worden met name op de Waal en in het verlengde daarvan op de Merwede hogere waterstanden verwacht door smeltwater uit Duitsland. Daardoor zullen de uiterwaarden onder water komen te staan.