Kattententoonstelling Kunsthal kunstwerk rijker 20171216_Mooike_de_Moor_IMG_7589 20171216_Mooike_de_Moor_IMG_7582

De tentoonstelling ‘Kattenliefde. Negen levens in de kunst’ in de Kunsthal in Rotterdam is sinds dit weekend een kattenkunstwerk rijker. De Japanse kunstenares Ayako Rokkaku schilderde namelijk live een nieuw kunstwerk.

Rokkaku verft altijd met blote handen en staat bekend om haar gebruik van felle kleuren en het schilderen van meisjes met grote ogen. "Ik kom uit Japan dus ben uiteraard ook beïnvloed door Manga," vertelt de tengere kunstenares. De live action painting is onderdeel van de kattententoonstelling in het Rotterdamse museum. "Wij hebben al eerder met Rokkaku gewerkt en zijn blij dat ze hier nu staat", zegt directeur Emily Ansenk. Bezoekers van de Kunsthal konden het ontstaan van het kunstwerk ter plekke volgen.Het publiek reageert vooral enthousiast: "zo bijzonder om te zien hoe een kunstwerk tot stand komt. En ze aait bijna met haar vingers de verf op het doek", vindt een enthousiaste bezoekster. De live gemaakte kattenkunst van Ayako Rokkaku is nog tot en met januari 2018 te bekijken.