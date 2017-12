Deel dit artikel:











Van Bronckhorst: 'Een onvergetelijke middag'

Feyenoord boekte zondag de grootste uitzege sinds 1976. Sparta werd op Het Kasteel met 0-7 verslagen. Trainer Giovanni van Bronckhorst was na afloop dan ook een tevreden man. "We waren in alle opzichten top en dan krijg je een uitslag zoals dit."

"Sparta had vandaag veel moeite met de vele wisselingen en lopende mensen achter de verdediging. Daar hadden ze geen vat op", zegt 'Gio' tegenover RTV Rijnmond. Van Bronckhorst was tevreden over Dylan Vente, die Nicolai Jørgensen verving vanwege familieomstandigheden. "Ja, uitstekend. Hij is natuurlijk een complete spits. Vandaag ook; hij maakt een geweldige goal na een goede loopactie. Maar hij heeft ook het gevoel wanneer hij in de bal moet komen of een bal moet kaatsten. Dat heeft hij uitstekend gedaan."